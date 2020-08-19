الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في مالي

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

‎ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، انطلاقاً من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.

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