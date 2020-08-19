مواصلات الإمارات تدير 152 عقداً لخدمات النقل والتأجير بالمنطقة الشمالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن نجاح فرق العمل العاملة لديها في إدارة وتسيير 152 عقد نقل وتأجير في المنطقة الشمالية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مع 65 متعاملاً من شركات ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة في كل من إمارة الفجيرة ومدن خورفكان وكلباء وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً، أوضح خليفة الخالدي، رئيس المبيعات في المنطقة الشمالية، أن العقود السارية تشمل 13 عقداً جديداً جرى توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي، وتناهز قيمتها الإجمالية 640 ألف درهم، إضافةً إلى 31 عقداً مجدداً تبلغ قيمتها الإجمالية 4.73 ملايين درهم خلال المدة نفسها، وهي تمتد لمدد تعاقدية مختلفة، مؤكداً أن الشركة فخورة بموقعها الريادي وسمعتها المرموقة في مجالات النقل والتأجير، وبرصيد الثقة الثمين الذي تحظى به لدى المتعاملين والشركاء وعموم فئات المجتمع.

وأضاف الخالدي: «إن الشركة تمكنت من استقطاب 5 متعاملين جدد خلال النصف الأول على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار «كوفيد 19»، والتي تركت آثاراً سلبية واسعة على النشاط الاقتصادي عالمياً، وطالت معظم مجالات العمل لاسيما أنشطة النقل والتأجير، الأمر الذي يؤكد القدرات التنافسية العالية التي تتحلى بها الشركة، واستجابتها السريعة والمرنة للظروف الراهنة وسعيها الحثيث لتحقيق متطلبات المتعاملين وتطلعاتهم».

وأثنى الخالدي على جهود فرق العمل الإدارية والميدانية التابعة، والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج، مشيداً بالكفاءة والاحترافية التي تتحلى بها تلك الفرق، والقدرات الخدمية العالية التي تتمتع بها الشركة في المنطقة الشمالية، لاسيما أن أسطول المركبات هناك يناهز 3100 مركبة متنوعة، فيما يبلغ عدد السائقين العاملين 2000 سائق.

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