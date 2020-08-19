المواقف مجانية في أبوظبي خلال عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف السطحية يوم الأحد الموافق لـ 23 أغسطس الجاري إلى الساعة 7:59 من صباح يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية. وشدد المركز على ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

وفي إطار آخر أعلن مركز النقل المتكامل أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين «عن بُعد» سيتوقف خلال العطلة، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين المقبل. وتقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهور «عن بُعد»، تحت شعار «خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم»، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الإلكتروني customer.care@itc.gov.ae ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق درب الذكي، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المجتمع.

وفيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، أفاد المركز أن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة. كما أن خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر خلال عطلة رأس السنة الهجرية وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

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