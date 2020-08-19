بلدية أبوظبي ترسل 5000 رسالة نصية توعوية لتقليل الأطباق اللاقطة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية عن بعد تحت عنوان: «معاً لنقلل الأطباق اللاقطة»، استهدفت الملاك والمستثمرين وأفراد المجتمع في مناطق مصفح الصناعية، والمفرق الصناعية، والنوف، وحميم، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأهمية وضرورة الالتزام بقوانين المحافظة على المظهر العام.

وتضمنت الحملة إرسال نحو 5000 رسالة نصية توعوية إلى أفراد المجتمع والفئات المستهدفة من الحملة في المناطق المذكورة، تحث على تقليل أعداد الأطباق اللاقطة حفاظاً على المظهر العام والبيئة الصحية التي تتمتع بها مدن أبوظبي.

كما تضمنت الحملة نشر العديد من الصور التوعوية عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي حوت عبارات بـ 3 لغات هي: «العربية، والإنجليزية، والأوردو» لتوعية أفراد المجتمع بأهمية وفوائد تقليل أعداد الأطباق اللاقطة على أسطح المباني، وتحث على الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الأمر.

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