35 ألف مستفيد من برامج «طوارئ وإسعاف شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 35 ألفاً و190شخصاً من برامج وأنشطة التوعية، التي شملت الإسعافات الأولية بلغات عدة وكيفية طلب الإسعاف والإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد 19»، والإخلاء الوهمي وعمليات الإطفاء، والتي نفذتها مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، من خلال الورش والمحاضرات التي نظمها القسم والبالغ عددها 133 ورشة ومحاضرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستفاد من محاضرات التوعية، التي عقدها قسم المهام الخاصة والفعاليات بإدارة الإسعاف 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وشملت جميع الفئات العمرية منها 14135 طالباً وطالبة على مستوى إمارة أبوظبي.

وقدم فرع الإسعاف المجتمعي ورش عمل ومحاضرات توعوية حول الإسعافات الأولية بلغات عدة، وعمل على تفعيل دوره في الحالات الطارئة والتعريف بكيفية طلب الإسعاف على الرقم 999، وعقد محاضرات حول الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد، والتي تناولت التعريف بالفيروس وأعراض الإصابة وطرق الانتشار وكيفية لبس وخلع معدات الحماية الشخصية بالطرق الصحيحة PPE، والإجراءات الاحترازية في حالات الاشتباه وخطوات التصرف قبل وصول دوريات الإسعاف.

كما ركزت على التعريف بالحجر المنزلي وأهمية التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة بشأنه في الحد من انتشار العدوى والتعريف بالفرق بين الحجر الصحي والعزل الصحي، وأهمية التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية، لضمان استمرارية الأعمال وأهم النتائج السلبية، التي قد تحدث بالمحيط العملي والخدمات الحيوية للمؤسسة، بسبب إهمال الموظفين للإجراءات الوقائية، وعدم التقيد بالتعليمات والتعريف ببرنامج الحصن وأهميته في دعم سلامة المجتمع، لضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات.

وعقد فرع الإسعاف المجتمعي محاضرة توعوية لمنتسبي مديرية الطوارئ والسلامة العامة باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو»، خلال جائحة «كورونا»، واستفاد منها 201 موظف على مستوى المديرية، في حين استفاد 1655 شخصاً من البرامج التوعوية للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، التي عقدتها إدارة التعامل مع المواد الخطرة، وقدم فريق التوعية من المخاطر البيولوجية 40 ورشة توعوية من المخاطر البيولوجية.

ونفذت إدارة التدخل السريع 12 محاضرة توعية للكادر المدرسي وطلاب المدارس والبالغ عددهم 3409 أشخاص، وتم إرشادهم بأهمية الإخلاء الوهمي لتأمين سلامتهم واطلاعهم على آلية عمل الإدارة في عمليات الإطفاء.

واستفاد 28922 شخصاً من البرامج التوعوية التي أعدها قسم الطوارئ والسلامة العامة- منطقة العين من رسائل نصية حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» وتم إجراء ورش في الإنقاذ والإسعاف وورش التوعية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد والإجراءات الاحترازية المتبعة للمواجهة، وورش التعامل مع حالات توقف القلب للمصابين بفيروس «كورونا»، وكيفية التعامل مع حالات الوفاة، وذلك في 61 ورشة عمل ومحاضرة معظمها من خلال البرامج الافتراضية «عن بعد».

وتعرف 45300 شخص على برامج التوعية التي نفذها قسم العلاقات العامة بمديرية الطوارئ والسلامة العامة حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، من خلال 9 فيديوهات توعوية.

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