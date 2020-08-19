محمد بن راشد: الإمارات قامت على مبدأ نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأهم تلك المبادئ نصرة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ودعم الشقيق والصديق.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق.. 108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".

#محمد_بن_راشد :دولة الامارات قامت على مجموعة مبادىء أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات #الإمارات في 5 سنوات ل42 دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم .. pic.twitter.com/Qiba8WsYIS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 19, 2020

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