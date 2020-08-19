حمد الشيباني: زايد كان آية في العمل الإنساني

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرفت بنهجها الخيري وعطائها المتواصل لمساعدة الشعوب المختلفة، لافتاً إلى أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، لا يسعنا إلا أن نتذكر هذا العطاء الذي شكل نهجاً إماراتياً راسخاً منذ قيام الاتحاد.

وتابع الشيباني في تصريح له: «قد بدأ هذا النهج بسياسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان آية في مجال العمل الإنساني، إذ قدم يد العون لكل محتاج دون أي تفرقة».

وأضاف: «اليوم تواصل قيادتنا الرشيدة نهج زايد الإنساني، فرسخت أهمية العمل الإنساني من أجل إسعاد البشر، وجعلت عمل الخير جزءاً أساسياً في استراتيجيتها».

وأشار الشيباني إلى أن المعهد الدولي للتسامح يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الإمارات في مجال العمل الإنساني وتوفير الحياة الكريمة لكل البشر.

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