«خليفة الإنسانية»: ملتزمونبتنفيذ الرؤية الإنسانية للقيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

جددت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التزامها الكامل بتنفيذ الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، وقد حققت إنجازات غير مسبوقة من خلال مبادراتها الإنسانية.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حددت نهجا واضحا يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بأية متطلبات أو شروط، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.

وأشار الخوري إلى الوقفة الإنسانية المتميزة للإمارات التي كسرت كل القيود والحدود خلال جائحة كورونا وإرسال الإمدادات الطبية العاجلة إلى العديد من الدول حول العالم.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1277 طناً من المساعدات لأكثر من 107 دول، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي، وبلغ عدد الرحلات التي نفذتها الناقلات الوطنية لتوصيل المساعدات الإماراتية إلى دول العالم 109 رحلات جوية، دعمت خطوط الدفاع الأولى أثناء مواجهتهم فيروس كورونا المستجد، وشملت إمدادات طبية حيوية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات وأجهزة تنفس اصطناعي، ووحدات اختبار ومعدات فحص، وغيرها.

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