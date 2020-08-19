السودان يتطلع لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل

المصدر: (الخرطوم، تل أبيب - وكالات)

أعلنت الحكومة السودانية تطلعها لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل، وأثنت كذلك على الخطوة الإماراتية «الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية».

وأعلن الناطق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم «دون التضحية بالقيم والثوابت». وأضاف متحدثاً لـ«سكاي نيوز عربية»، أنه «ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل»، مضيفاً: «لا ننفي وجود اتصالات» بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثماراً من عقد اتفاق سلام. وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

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