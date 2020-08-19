قائد عام شرطة أبوظبي: نهج أصيل لقيادة الإمارات وشعبها

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، اعتزاز مجتمع الإمارات بالنهج الأصيل للدولة في إرساء دعائم العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي، الذي أسس مرتكزاته ومفاهيمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وثمّن اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعزيز مسيرة العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإيصال رسائل الإنسانية والتعايش السلمي من الإمارات لجميع شعوب العالم.

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