«ضمان» تعزز المشهد الإنساني خلال «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

احتفت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، التي تصادف 19 أغسطس من كل عام، بتسليطها الضوء على مبادراتها الإنسانية والمجتمعية التي قامت بإطلاقها وتنفيذها منذ بداية انتشار جائحة كورونا، والرامية لنشر الخير.وقال حمد المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان:

«نفخر بدورنا الوطني والإنساني المسؤول تجاه مجتمعنا، ونؤكد استمرارنا في التركيز على توفير كل ما يمكن لتحقيق الجهود الوطنية في هذا الإطار». ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا، اعتمدت «ضمان» إجراءات تضمنت تعويض التكاليف التي قد يتحملها مشتركوها أثناء وجودهم خارج الدولة، في ما يتعلق بالخدمات الطبية المرتبطة بتشخيص وعلاج فيروس كورونا.

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