«تنفيذي الشارقة» يبحث مستجدات العمل الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي وسبل تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية حول نتائج التطوير المهني لموظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن البرامج التدريبية لم تتوقف خلال أزمة جائحة «كوفيد 19»، بل تم تطبيق أحدث البرامج والوسائل التقنية لتنفيذ الدورات عن بُعد.

برامج

وتضمن التقرير أعداد البرامج التطويرية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الجاري، والتي بلغت 144 برنامجاً، واستفاد منها 4600 منتسب من الذكور والإناث، بالإضافة إلى آليات تصميم البرامج وتقييمها وتوزيعها على مختلف مدن ومناطق الإمارة.كما اطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة التنمية الاقتصادية في ظل جائحة «كوفيد 19».

حيث تناول التقرير أبرز التحديات وطرق التعامل معها خلال الجائحة، وأشار سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وجهود فرق العمل استطاعت الدائرة متابعة كل أعمالها عن بعد باستخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية.

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