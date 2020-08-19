1800 مريض تم تحويلهم لـ «خليفة التخصصي برأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، أكثر من 1800 مريض محولين من المستشفيات والمراكز الطبية داخل وخارج الدولة، منذ بداية عام 2020 حتى الأول من أغسطس الجاري، لتلقي الخدمات الصحية في مراكز طب وجراحة الأورام، وطب وجراحة القلب والأوعية الدموية، وطب وجراحة الأعصاب.

وأوضح الدكتور سو جانج الرئيس التنفيذي للمستشفى، لـ«البيان»:«أن المستشفى استقبل 539 مراجعاً في مركز التميز لطب وجراحة الأورام محولين من مستشفيات ومراكز علاجية من داخل وخارج الدولة، لمواصلة تقديم دورات العلاج المتكاملة التي يحتاجها المريض من جلسات علاج كيماوي وإشعاعي وجراحي إلى جانب الدعم النفسي.

إضافة إلى الإجراءات التشخيصية الدورية الضرورية لمتابعة تقدم الحالة الصحية للمريض وتعزيز خطة العلاج المتبعة.

وأشار إلى أن عدد المرضى المحولين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 90 مريضاً، وذلك نتيجة إلى التطور الكبير في مراكز التميز التابعة للمستشفى وثقة المرضى وأسرهم بالخدمات التي يقدمها المستشفى والذي يتبع أحدث البروتوكولات العالمية في تشخيص وعلاج الحالات بمختلف أنواعها، باستخدام آخر ما توصلت إليه التقنيات والأجهزة الحديثة التي يوفرها المستشفى.

وأكد الدكتور يونج جون آن، استشاري جراحة أورام الجهاز الهضمي والرئيس الطبي في المستشفى:«أن المستشفى يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية فائقة تضاهي أحدث المراكز العلاجية العالمية، وأن المرضى يتم استقبالهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم بعد عودتهم من رحلاتهم العلاجية من مراكز عالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث احتضنهم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، وقدم لهم الرعاية اللازمة في مراكز التميز التي يضمها وهي:«مركز التميز لطب وجراحة الأورام، ومركز التميز لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية، ومركز التميز لطب وجراحة الأعصاب».

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