«شباب شرطة دبي» يساهمون في تعزيز أمن الإمارة

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في مختلف الإدارات في شرطة دبي، مشيراً إلى أهمية التركيز عليهم وتأهيلهم بالشكل المناسب لمواجهة كل التحديات، والانتصار على جميع الأزمات، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في المجتمع.

وأشاد اللواء العبيدلي بالجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب العاملون في شرطة دبي في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل الشباب من خلال تمكينهم والالتقاء معهم بصورة مستمرة، وتوجيههم وحثهم على كسب المعارف والمهارات وصقل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقائه بمجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي، في مقر مختبر الابتكار بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، وعدد من الضباط، حيث ناقش اللقاء ضرورة تحلي الشباب بروح المبادرة لتطوير العمل، ودورهم في صنع القرار المؤسسي، واتسامهم بالمهارات المطلوبة لقيادة المستقبل، وصقل شخصياتهم بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل.

تواصل

قال اللواء عبدالقدوس العبيدلي: «إن اللقاءات المفتوحة مع الشباب وعملية التواصل المستمر معهم، من الأمور التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيلها واستمرارها، بهدف إعطائهم فرصة اتخاذ وصنع القرار، والمساهمة في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسة، بما يسهم في تمكين وتأهيل شريحة الشباب ليكونوا قادة للمستقبل، بالإضافة إلى دعم أفكارهم وتبني مشاريعهم وترجمة تطلعاتهم ليكونوا قادة المستقبل».

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