شرطة أبوظبي تفوز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الثاني في الدورة السابعة عشرة لجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل مؤسسة حكومية صانعة للفرص التطوعية عن مشروع «كلنا شرطة»، والذي استقطب نحو 32617 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية بلغت 21078 ساعة خلال الفترة 2017-2019.

وأكد العقيد د. حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، أن الأمن مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد وأن انضمام الأعداد الكبيرة للمبادرة يعكس اهتمام المجتمع بالمبادرات الخلّاقة والابتكار التي تعزز آليات العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة لتدريب المنتسبين للمبادرة، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لترسيخ ثقافة التطوع، وتطوير قدراتهم من خلال مختلف البرامج النظرية والتطبيقية.

وقال، إن المبادرة تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية ومكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة.

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