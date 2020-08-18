«تحقيق أمنية»: نستمد استراتيجيتنا من مبادئ زايد

المصدر: أبوظبي- البيان

تُشارك مؤسسة «تحقيق أمنية» الاحتفالات العالمية بيوم العمل الإنساني، والذي يُحتفى به لهذا العام تحت شعار «أبطال العالم الحقيقيون»، تقديراً وإجلالاً للأبطال الحقيقيين الذين وقفوا أنفسهم لمساعدة الآخرين في كل بقاع العالم في ظلّ أقسى الظروف.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تستمدّ مؤسسة تحقيق أمنية استراتيجيتها الإنسانية النبيلة من مبادئ العطاء والخير التي رسّخها أبونا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة في مدّ يد العون والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم تخفيفاً لمعاناة الناس أينما كانوا دون النظر إلى عرقهم، جنسهم، لونهم أو دينهم».

وأضافت: «يأتي احتفالنا هذا العام احتفاءً وتقديراً لكافة العاملين في مجال الإغاثة والعاملين في المجال الصحي، الذي يواصلون دعم وحماية الناس في ظلّ انتشار جائحة كورونا على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي يواجهونها، ونرفع رأسنا فخراً واعتزازاً بأن المساعدات الإنسانية التي قدّمتها وتُقدّمها الإمارات للمساهمة في السيطرة على الوباء والتخفيف من آثاره في كافة المجالات، كانت بمثابة البلسم الشافي لجميع المرضى المُصابين، وجسر أملٍ للعالم بأسره».

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