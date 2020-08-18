عبد العزيز النعيمي: تأكيد لنهج التلاحم والتكافل

المصدر: عجمان - وام

أشادت «جمعية الإحسان الخيرية» بالأدوار الإنسانية النبيلة للمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات حول العالم، من أجل الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في محنهم.

وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي للجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام، في كلمة له، إن هذا اليوم يشكل احتفالية عالمية بأولئك الذين يسعون لخدمة الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه وعرقه تعزيزاً للإخاء والترابط بين أبناء المجتمعات، وتأكيداً لنهج التلاحم والتكافل الذي آمنت به دولة الإمارات منذ تأسيسها، ورسخته في نفوس أبنائها من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي بخط الدفاع الأول من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والمتطوعين في دولة الإمارات والعالم الذين يبذلون جهدهم لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19» ومجابهة الأخطار بكل شجاعة وإخلاص للمساهمة في القضاء على هذا الوباء، وضمان عدم تفشيه وانتشاره.

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