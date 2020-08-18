منصة إدارة القوى العاملة الصحية بأبوظبي تسجل 4951 طلباً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن منصة «إدارة القوى العاملة الصحية» شهدت تسجيل أكثر من 4951 مختصاً في الرعاية الصحية من داخل الدولة منذ إطلاقها في أبريل الماضي للعمل والانضمام ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كوفيد 19» منهم أكثر من 1662 ممن تعد تخصصاتهم ضمن التخصصات الداعمة لـ«كوفيد 19» والتي تتضمن طب وتمريض العناية المركزة وطب الجهاز التنفسي، وطب العناية المركزة للأطفال، وطب المختبرات والصيدلة.

وأشارت الدائرة إلى أن دور المنصة الفاعل ساهم في دعم منشآت القطاع الصحي لسد النقص الحرج في الكوادر الصحية ودعم الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وأصدرت دائرة الصحة منذ الأول من أبريل ما يقارب 2766 رخصة مزاولة جديدة لمختلف الفئات الصحية العاملة في القطاع الصحي.

ولفتت الدائرة إلى أن المنصة استقبلت 244 طلباً من كوادر طبية متقاعدة ترغب في العودة للميدان للمشاركة في التصدي لفيروس «كوفيد 19» ومثلت أعداد المواطنين المسجلين في المنصة قرابة 50% من إجمالي الطلبات المقدمة العمل.

وقالت شيخة محمد نخيرة الظاهري، مدير إدارة تخطيط القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نفخر بخط دفاعنا الأول الذين وقفوا شامخين أمام التحديات معتزين بما يبذلونه لخدمة الوطن ورد جزء من الجميل للقيادة الرشيدة التي قدمت وما زالت تقدم لهم كل الدعم والاهتمام الكبيرين ونفخر بالكوادر الطبية من المواطنين والمقيمين الذين انضموا إلى الصفوف الأمامية للمساهمة في التصدي لهذه الجائحة في هذه الظروف الاستثنائية».

وأضافت الظاهري: «تعد استدامة القوى العاملة الصحية والتوطين إحدى أبرز أولوياتنا في دائرة الصحة في أبوظبي، وهو ما يجسد حرصنا على مواصلة استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في القطاع الصحي والاحتفاظ بها وتدريبها، وفي ظل الظروف الراهنة مضينا بالجهود الرامية لتقديم كافة الدعم للقطاع الصحي ليواصل تقديم خدمات صحية متميزة ومستدامة لجميع سكان الإمارة».

وتعمل الدائرة حاليا على التجهيز لإطلاق المرحلة الثالثة من المنصة، والتي ستشهد إضافة مزايا أكثر للمستخدمين من الأفراد والمنشآت الصحية وفتح المجال للمهنيين الصحيين من خارج الدولة للانضمام إلى القطاع الصحي بعد عودة واستقرار الرحلات الجوية.

ومنذ بداية تفشي جائحة «كوفيد 19» قامت الدائرة بإضافة فئة جديدة ضمن فئات تراخيص المهنيين الصحيين وهي ترخيص مهني صحي مؤقت، والتي تشترط متطلبات محددة، حيث تم إصدار أكثر من 2353 ترخيصاً مهنياً صحياً مؤقتاً.

ويتعين على المسجلين في المنصة تحديث ملفاتهم الشخصية بانتظام لتسهيل عملية الاتصال بهم والاستعانة بهم فور توفر شواغر تناسب كفاءاتهم وطبيعة العمل الذي يرغبون في الحصول عليه.

ومن الجدير بالذكر أن منصة «نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي» هي منصة رقمية تتيح للعاملين في القطاع الصحي من الإمارات الراغبين في المساهمة أو تعزيز مساهمتهم في الرعاية الصحية في الإمارة من التسجيل فيها وإضافة كافة بياناتهم وتوفيرها للمنشآت الصحية في الإمارة.

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