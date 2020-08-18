رئيس وزراء جورجيا يلتقي سفير الدولة

المصدر: تبليسي - وام

استقبل جيورجي غاخاريا رئيس وزراء جورجيا، عيسى عبد الله الباشه النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للدولة في جورجيا.

ونقل سفير الدولة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس وزراء جورجيا وتمنياتهما للشعب الجورجي المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس وزراء جورجيا.. السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وبجهود السفير لتطويرها.. متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

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