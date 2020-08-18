جمع أكثر من 125 طناً من النفايات في الفجيرة بطريقة ذكية

المصدر: الفجيرة - وام

جمعت بلدية الفجيرة 125360 كيلوغراماً من النفايات المفرزة عبر تطبيق «Think Green» ضمن خدماتها الذكية بمشاركة 75 من موظفي البلدية و24 مدرسة وأفراد المجتمع والذي فاز بجائزة السعادة في مكان العمل فئة أفضل برنامج لتحقيق الاستدامة البيئية 2019.

وقال محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة:«إن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في نهج إدارة النفايات لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع مؤكداً أهمية فرز النفايات لتحسين إعادة التدوير والحفاظ على الموارد باستخدام التطبيقات الذكية».

وأضاف:«يهدف التطبيق إلى إدارة النفايات وفق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها في الدولة وتنمية المردود الاقتصادي والبيئي على الإمارة وتسهيل عملية جمع وفصل ومعالجة النفايات والذي يساهم في تقليل التكلفة المادية لفرز النفايات وتقليل الجهد على العمال وخفض الروائح الكريهة من خلط النفايات وتقليل الأضرار البيئية مثل تلويث التربة ومصادر المياه الجوفية وتحسين جودة المواد المفروزة وتقليل نسبة نفايات البلدية وبالتالي كمية النفايات الداخلة لمكب النفايات».

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