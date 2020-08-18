شرطة أبوظبي تقسط المخالفات من خلال 5 بنوك

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية من دون أرباح حيث اتفقت شرطة أبوظبي مع 5 بنوك على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان «بطاقة مغطاة صادرة عن البنوك الـ5 وهي: «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي» والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات».

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط مدة سنة واحدة ومن دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

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