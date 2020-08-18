600 ساعة تدريب عن بُعد لموظفي «مواصلات رأس الخيمة» في 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن تنفيذ 10 برامج تدريبية عبر «منصة المعرفة التفاعلية» الرقمية التي أطلقتها خلال الربع الثاني لعام 2020، ضمن البرامج التي نفذتها الهيئة خلال جائحة كورونا، بواقع 20 ساعة تدريبية لكل موظف، وبإجمالي عدد 600 ساعة تدريبية لكافة الموظفين.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، تستهدف المنصة تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية للهيئة، وتضم المنصة برامج تدريبية في استراتيجية إدارة الذات والأمن والسلامة والإبداع والابتكار وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات، حيث حققت المنصة نجاحاً كبيراً خلال جائحة كوفيد 19، من خلال استمرار البرامج التدريبية للموظفين عن بُعد، والتي ساهمت في توفير الوقت والجهد معززة فرص التعليم الذاتي للموظفين.

وأضاف: تم ربط المنصة ببرنامج تقييم الأداء، بحيث توضع البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات الأقسام والموظفين وبما يخدم كافة التخصصات في الهيئة، وفق خطة التدريب المعتمدة للعام 2020.

حجز ذكي

وأعلن البلوشي، إطلاق المرحلة الثانية لخدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق كريم لتشمل جميع مناطق الإمارة، تحقيقاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 في التحول الرقمي في جميع الخدمات وخاصة في مجال النقل بما يعزز البنية التحتية للإمارة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت 50 مركبة أجرة، حيث وصل متوسط وقت وصول مركبة الأجرة للعميل إلى أقل من 5 دقائق، ومن المتوقع أن ينخفض مع زيادة أسطول مركبات الأجرة إلى 500 مركبة ضمن تطبيق كريم، مما يتيح سهولة الحجز من أي مكان وبلمسة زر واحدة.

وأضاف: تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين الوصول إلى العديد من المزايا، بما في ذلك معرفة الوقت المتوقع للوصول، وتقدير أجرة الرحلة والمسار مسبقاً، إلى جانب تفاصيل السائقين، ويتيح حجز التطبيق مجموعة من خيارات الدفع، مع إمكانية الدفع نقداً أو ببطاقة الائتمان، بينما يقوم الركاب تلقائياً بجمع نقاط المكافأة لكل رحلة والتي يمكن إنفاقها على المكافآت مثل الخصومات والقسائم أو التبرعات للمحتاجين.

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