دور بارز لكوادر التمريض في «صحة» لمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت الكوادر التمريضية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بدور مهم ضمن مهام خط الدفاع الأول إلى جانب الكوادر الطبية والفنية والإدارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعملت بجد وإخلاص في جميع المواقع وبذلت جهوداً كبيرة للحد من انتشار الفيروس، ووفرت الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمرضى.

وقالت الدكتورة عائشة المهري، مدير دائرة التمريض في شركة «صحة»: «إن اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي، وخاصة بالكوادر التمريضية، كان له أثر بالغ الأهمية في التميز والتفاني بالعمل، وشكل دافعاً قوياً لأداء مهامهم في خط الدفاع الأول، إذ كان لتحية التقدير والعرفان التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع خاص».

وأضافت المهري: «إن دائرة التمريض في شركة «صحة» انتهجت استراتيجيات للتعامل مع الجائحة، عبر تشكيل فرق تمريضية لإدارة الأزمة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ووضعت خططاً تشغيلية لضمان توفير جميع متطلبات القوى العاملة، إضافة لإعادة توزيع الموظفين بين المنشآت لزيادة القدرة الاستيعابية للتعامل مع تدفق المرضى وضمان تقديم الرعاية المطلوبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك توفير الكوادر اللازمة لإدارة المستشفيات الميدانية، والمساهمة في العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها شركة «صحة» مثل إجراء الفحوص المنزلية ومراكز الفحص من المركبة».

وأوضحت أن إدارة التعليم والتطوير والبحث العلمي للتمريض في دائرة التمريض بشركة «صحة» نظمت الدورات التدريبية والتعليمية اللازمة لتعزيز المهارات الخاصة بالتعامل مع الحالات المصابة وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية في خطوط الدفاع الأولى، حيث تم تنظيم نحو 21600 دورة تدريبية وتأهيلية للكوادر التمريضية والصحية.

وأشارت الدكتورة عائشة المهري، إلى أن دائرة التمريض في «صحة» أسست فريق صحة للدعم النفسي، وقام بدور فاعل في تقديم الدعم النفسي للكوادر العاملة في خط الدفاع الأول، من خلال تنظيم محاضرات أسبوعية للدعم النفسي، وإنشاء الخط الساخن للدعم والاستشارات النفسية للتواصل مع الموظفين.

وأكدت مدير دائرة التمريض في شركة «صحة» أن الممرضات المواطنات العاملات في منشآت شركة «صحة» قمن بدور مهم مع زملائهن في خط الدفاع الأول، وأثبتت ابنة الإمارات جدارتها في كل المواقع، وفي كل الظروف، وحيثما ناداها الوطن سارعت إلى تلبية ندائه.

ومن بنات الإمارات اللائي أدين واجبهن في خط الدفاع الأول ضمن الكوادر التمريضية لتقديم الرعاية الطبية والعناية بمرضى «كوفيد 19»، فاطمة عيسى البلوشي الحاصلة على بكالوريوس في علوم التمريض، من كلية التقنية العليا في أبوظبي، وهي ممرض قانوني في قسم الطوارئ، وتعمل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وعملت ضمن فريق خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا، وتركز عملها على إجراء الفحوص الاحترازية، وتقديم العلاج للمرضى والسهر على راحتهم، وتوعيتهم.

وقالت: «إن الكثير من المواقف التي واجهتها خلال تأدية عملها في الطوارئ، وكان عليها أن تتعامل معها بهدوء وقوة أعصاب، وتقديم الدعم للمرضى ورفع معنوياتهم وخاصة عند ظهور نتائج الفحوص وإثبات الإصابة بفيروس كوفيد 19، حيث إن هناك عدداً كبيراً من المرضى يصابون بالقلق وحالات الهلع الشديدة بعد إعلامهم بالنتيجة، وهو أمر ناجم عن قلة وعي وعدم معرفة بالمرض».

وأما هاجر علي الظنحاني، التي تعمل مديرة قسم مكافحة العدوى في مستشفى توام التابع لشركة «صحة» فقد تركز عملها خلال الفترة الماضية على التأكد من الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى داخل وخارج المستشفى، وذلك من خلال وضع الآليات والأنظمة الخاصة بالتقصي الدقيق وإجراء العزل حسب معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتوصيات دائره الصحة في أبوظبي، ومعدات الحماية الشخصية لخط الدفاع الأول.

وقالت إنها عملت كذلك إلى جانب أطباء الأمراض المعدية للتأكد من رصد الحالات المعدية والإبلاغ المبكر عنها، والقيام بالزيارات الميدانية لمرافق الفحص، ومراكز العزل الصحي لمرضى «كوفيد 19» للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى.

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