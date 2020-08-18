الإمارات تسجل 365 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 59759 فحصاً جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 00000 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64,906 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 115 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 57,909 حالة. و حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالمرض، ليصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 366 حالة، فيما لا يزال 6631 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

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