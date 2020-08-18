مباشر.. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول كوفيد19

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي الفحوصات في دولة الإمارات تجاوزت حاجز 6 ملايين فحص منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وقال، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة وتراجعها عن المعدلات السابقة إلا أننا شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد الحالات اليومية، وبمعدل قد يكون مقلق ويشير إلى زيادة بمعدلات أكبر خلال الفترة القادمة.

وأكد معاليه، أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية تشهد تطورا ملحوظا ونتائجها مطمئنة ولم تسجل أية آثار جانبية على المتطوعين. مبينا أن المشاركة والتطوع في التجارب السريرية سيعود بكل الخير والنفع ليس فقط على مجتمع دولة الإمارات، بل على ملايين البشر حول العالم.

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