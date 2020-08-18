"صحة دبي" تؤسس لشراكة جديدة مع القطاع الصحي الهندي

المصدر: وام

بدأت هيئة الصحة بدبي تأسيس شراكة جديدة مع القطاع الصحي الهندي ضمن سياسة الهيئة الرامية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات الصحية العالمية والمدن المتقدمة في مجال الطب .

جاء ذلك مع عقد أو لقاء جمع كبار المسؤولين والمختصين في الهيئة ووزارة الصحة في ولاية "كيرالا" الهندية بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومعالي شيلاجا تيتشر وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة "كيرالا" والدكتور راجيف ساداناندان مستشار رئيس الوزراء في "كيرالا" وأمان بوري القنصل العام الهندي في دبي .

وأكد معالي القطامي، في كلمته الافتتاحية للقاء - الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - أهمية وقيمة علاقة الصداقة التاريخية الوطيدة بين الإمارات والهند التي تطورت وتنامت منذ سنين طويلة في مختلف المجالات الحيوية.

وقال معاليه: "من دون شك فإن هذه العلاقة هي التي خلقت العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين وهو الأمر الذي تحرص هيئة الصحة بدبي على استثماره وتفعيله في المجال الطبي"، لافتاً إلى أن للهند تاريخها الطويل الممتد وتجاربها الناجحة في المجال الطبي وعلومه وأبحاثه وتقنياته إلى جانب إسهاماتها في حركة تطور الطب في العالم.

وأكد معاليه ضرورة التعاون بين هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي الهندي على مستوى الأهداف المشتركة ولاسيما المرتبط منها بعمليات زراعة الأعضاء إلى جانب البحوث الطبية والتقنيات والحلول الذكية وغير ذلك من المجالات الطبية.

شهد اللقاء مباحثات مفصلة ومناقشات حول فتح آفاق تعاون متجددة بين الهيئة والوزارة في مجالي الصحة العامة والصحة النفسية وأهمية تبادل الخبرات.

حضر اللقاء الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بالهيئة.

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