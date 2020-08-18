محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديق، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك وسبل تنميته، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وهنأ سموه جوكو ويدودو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إندونيسيا، وتبادل سموه والرئيس الإندونيسي أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، معربين عن أملهما أن يسوده السلام والازدهار والاستقرار، وأن يكون عام خير لشعوب العالم أجمع.



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