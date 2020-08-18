مراكز خلايا جذعية في الإمارات وإسرائيل توقع مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية عن توقيعه مذكرة تفاهم مع Pluristem Therapeutics Inc تمهيداً للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المتعلق بخدمات ومنتجات الطب التجديدي بما فيها تلك التي يمكن استخدامها في مكافحة جائحة «كوفيد 19». ووقع المذكرة، التي تجمع بين قطبين صاعدين في مجال الخلايا الجذعية، ممثلون عن الطرفين الإماراتي والإسرائيلي في مراسم أقيمت «عن بعد».

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات خبرة كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة Pluristem في العلاجات الخلوية لتوفير طب تجديدي يعود بالنفع على الإنسانية. وبهذا الصدد قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظام في أبوظبي:

«حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً على الشمولية في إيجاد حلول لتحديات عالمية، جامعةً بين الكفاءات المختلفة التي تأتي من دول متنوعة. واتبعنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ذات النهج، كما هو واضح في تنوع الخبرات بين زملائي وشركائنا الدوليين».

ومن جهته، قال الدكتور يندري فينتورا، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «أثبتت شركة Pluristem ريادتها في مجال الخلايا الجذعية، ونتطلع إلى العمل مع فريقها والتعاون في الأبحاث والتطوير». جدير بالذكر أن كلاً من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة Pluristem طورا منتجات مبتكرة أثبتت أنها آمنة وفعالة في علاج الإصابات بفيروس «كوفيد 19».

حيث عالج مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المصابين بفيروس كورونا المستجد بمنتجه «UAECell19» الحاصل على براءة اختراع والمعتمد، والذي نجح في تحقيق تحسن سريري في نصف الوقت المتوقع وفي خفض مدة الاستشفاء لربع المدة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وعالجت Pluristem مرضى بمنتجها المشيمي الخيفي PLX-PAD عبر برامج «الاستخدام الرحيم».

والتي تتيح تقديم الأدوية التجريبية لأشخاص غير مشاركين في التجارب السريرية، وذلك في إسرائيل والولايات المتحدة، وتقوم حالياً بإجراء تجارب المرحلة الثانية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واتفق الطرفان على تبادل نتائج الأبحاث والعينات، والتعاون في استخدام المعدات وفي إجراء الاختبارات، وجميع الأنشطة الأساسية الأخرى المتعلقة بتطوير العلاج والبحث في العلاجات الخلوية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فيها فيروس «كوفيد 19».

وأكد ياكي ياناي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Pluristem على أهمية هذا التعاون قائلاً: «فخورون بهذه الشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والتي ستمكننا من تبادل المعرفة والخبرات، والتي من شأنها تعزيز مجال الرعاية الصحية في دولنا وخارجها».

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