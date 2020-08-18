رصد 8 قوارب صيد مخالفة داخل المياه الإقليمية للدولة تقوم بنشاطات الصيد الممنوع

المصدر: وام

رصدت دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عند الساعة 1200 اليوم الإثنين 17 أغسطس دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الاقليمية للدولة شمال غرب جزيرة صير بونعير وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر.

وأوضح الجهاز أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.

وقامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك.

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