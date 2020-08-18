مكالمة بين وزيري الخارجية العماني والإسرائيلي

المصدر: مسقط - وكالات

تلقى الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العمانية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنه «تم خلال الاتصال التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة».

وأكد بن علوي خلال المكالمة «موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط».

وأشار إلى «ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتوافق في الوقت نفسه مع الموقف العربي».

كما تلقى الوزير العماني اتصالاً من جبريل الرجوب أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت الوزارة العمانية في تغريدة أخرى إن الرجوب «أعرب عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية».

والجمعة، أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لقرار دولة الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أعرب عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.

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