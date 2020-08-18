«طيران الإمارات»: الرحلات إلى إسرائيل تتطلب اتفاقيات

المصدر: (دبي - البيان)

قالت «طيران الإمارات» إنها لن تبدأ تشغيل رحلات جوية إلى إسرائيل قبل دراسة أحوال السوق ومستويات الطلب السائدة به.

وقال متحدث باسم الناقلة إن الشركة ستدرس ظروف السوق قبل اتخاذ أي قرار بشأن بدء تشغيل الرحلات إلى إسرائيل.

وأضاف المتحدث بأن الناقلة ستبحث أيضاً في مجموعة من الخدمات التشغيلية قبل اتخاذ هذا القرار. وأوضح أن تشغيل أي خط طيران يتطلب وجود اتفاقية نقل جوي وموافقات حكومية. وأضاف أنه ليس لدى الناقلة حالياً خطط للإعلان عن وجهات جديدة. وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم «فلاي دبي» أن الناقلة ستتبع التعليمات الصادرة من السلطات الإماراتية.

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