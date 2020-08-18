«كهرباء دبي» تختبر استخدامات الهيكل الروبوتي القابل للارتداء ميدانياً

المصدر: دبي- البيان

في إطار حرصها على صحة وسلامة موظفيها في مكان العمل، وتزويدهم بأحدث التقنيات والأدوات، التي تساعدهم على أداء المهام الميدانية بسهولة ويسر، بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي اختبار استخدامات الهيكل الروبوتيّ القابل للارتداء، والذي تنتجه شركة سوت إكس (SuitX) الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، وتطوير روبوتات الهياكل الخارجية للاستخدامات الصحية والمهنية.

اعتماد

وتعتزم الهيئة اعتماد الهياكل الروبوتيّة ليستعين بها الموظفون، الذين يؤدون المهام اليدوية، بما في ذلك أعمال التصنيع والبناء والتركيب وتوصيل الأسلاك والتحميل والتفريغ، إضافة إلى ورش السيارات، وغير ذلك من استخدامات، وذلك بهدف حماية الموظفين وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى ضمان الدقة في إنجاز المهام.

وتعقيباً على هذه الخطوة الرائدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لصحة وسلامة موظفي حكومة دبي، وأفراد المجتمع بشكل عام، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع صحة وسلامة الموظفين على رأس قائمة أولوياتنا، ونوفر لهم بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى المعايير.

وبالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية. وتأتي مبادرة الهيئة لاختبار استخدامات الهيكل الروبوتيّ القابل للارتداء، في إطار استراتيجية الهيئة للاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يدعم مبادرة «دبي X10»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات، عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم لآليات العمل».

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