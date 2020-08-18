سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الثاني لمجلس جودة الحياة الرقمية للعام 2020، الذي عقد، أمس، «عن بُعد»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بعمله في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي والمشاريع والمبادرات، التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة للمجلس، منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيله.

حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وعبدالله عبدالجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدائرة دبي الذكية، وسمية الهاجري عن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب محمد خليفة المهيري، وحصة عبيد الطنيجي ممثلين عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس.

أهداف

يهدف مجلس جودة الحياة الرقمية إلى تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي، من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكل فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات وتقييم الحاجة لتحديثها، والقيام بدراسات محلية واستطلاعات رأي لتقييم الواقع الرقمي للمجتمع.

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