بلومبرغ: على الفلسطينيين الاستفادة من المعاهدة

توقعت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، أن المعاهدة التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقود إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وقالت في افتتاحية بعنوان «كيف تجعل معاهدة الإمارات مع إسرائيل تاريخية فعلاً؟»، وأوردت بوابة العين مقتطفات منها، أنه يجب على القادة الفلسطينيين، أيضاً، أن يروا أنه يتعين عليهم التعامل مع إسرائيل التي لديهم، وليس مع إسرائيل التي يريدونها. وبدلاً من الاستمرار في الانهيار، يجب عليهم العمل مع الإمارات لتطوير مقترحات ملموسة وواقعية، والدفع لتنشيط محادثات يكونون فيها شركاء كاملين وبنائين.

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