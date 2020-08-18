بلدية الذيد تمهد 63 قطعة أرض سكنية

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجز قسم الخدمات العامة في بلدية مدينة الذيد، أعمال تسوية وتمهيد 63 قطعة أرض سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك للمواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان ودائرتي الإسكان والأشغال العامة بالشارقة .

وقال رئيس قسم الخدمات العامة في البلدية، خليفة سيف الكتبي، إنه في إطار جهود البلدية الرامية إلى تقديم المساعدة للمواطنين المستفيدين من المنح الحكومية، تم الانتهاء أخيراً، من تجهيز 22 قطعة أرض ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان في أحياء المدينة تضمنت 15 قطعة في حي تل الزعفران، و5 بحي الطيبة، و2 بحي جبل عمر .

وأضاف أن تم الانتهاء من تسوية 35 قطعة أرض ضمن الأراضي الممنوحة من قبل مشاريع دائرة الإسكان في الشارقة، تضمنت 3 قطع في حي الحصن، وقطعتين في حي جبل عمر، وقطعتين في حي السدرة، و3 قطع في حي الزبيدة، و7 قطع في حي السويح، وقطعتين بحي تل الزعفران، وقطعتين بحي الطيبة، وقطعتين بحي سهيلة، و12 قطعة في حي مغيدر.

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