النيابة العامة تؤكد أهمية تعزيز الفرد لثقافته القانونية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت النيابة العامة على أهمية تعزيز الفرد لثقافته القانونية، لما لها من دور أساسي ومهم في حماية حقوقه ومعرفة واجباته وتفادي ارتكاب المخالفات، مشيرة إلى أن معرفة الفرد للقانون يعمق مفهوم المواطنة الإيجابية لديه، ويجعله أكثر إسهاماً وفاعلية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره على المستويات كافة، من خلال التزامه بالنظم القانونية والتشريعات المختلفة المطبقة في الدولة.

ونوهت النيابة العامة من خلال نشر مادة فلمية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في هذا الشأن، إلى أنه لا عذر بعدم المعرفة بالقانون، حيث يجب على كل فرد بالمجتمع أن يُلم بالقدر الكاف من الثقافة القانونية لمعرفة حقوقه وواجباته، مشيرة إلى أن معرفة قوانين الدولة تساعد الفرد على الالتزام بالقوانين وتجنبه القيام بتصرفات تجعله عرضة للمخالفة والمساءلة القانونية، كما يسهم تعزيز الثقافة القانونية في الحماية من الاستغلال وضياع الحقوق وسوء المعاملة من قبل الآخرين، ويأتي ذلك من خلال اطلاع الفرد على آخر التطورات التشريعية ولا سيما فيما يتعلق بمجال عمله.

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