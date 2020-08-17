97 ألف مكالمة تلقاها «الطبيب الافتراضي» لـ«الصحة»

المصدر: دبي - البيان

عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمات التطبيب عن بعد، والمراقبة الصحية، من خلال منصة الطبيب الافتراضي، لتوفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، عن طريق توفير الرعاية المتخصصة والاستشارات الطبية للمرضى عن بعد في أي وقت، ويعمل الطاقم الطبي للمنصة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وتلقى فريق الطبيب الافتراضي ما يزيد على 97 ألف مكالمة حول «كوفيد 19» على مستوى الدولة.

وتم إطلاق منصة الطبيب الافتراضي، ضمن خدمات التطبيب عن بعد مع بداية جائحة «كوفيد 19»، وتضم طاقماً طبياً على درجة عالية من التدريب والتأهيل للتواصل التفاعلي مع أفراد المجتمع حول الاستفسارات المتعلقة بـ«كوفيد 19». كما يتميز الطاقم بتعدد اللغات وأهمها العربية والإنجليزية والصينية والألمانية والفرنسية والإندونيسية والروسية، بالإضافة إلى اللغات الهندية المختلفة، ويشارك في تقديم خدمة التطبيب عن بعد، من خلال المنصة الافتراضية أطباء دراسات عليا من المواطنين والمقيمين في كندا وتركيا ونيوزيلاند.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية: «إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على مواكبة التوجهات العامة لحكومة الإمارات بالارتقاء بجودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد 19»، من خلال تقديم استشارات افتراضية ذكية على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بعد، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية، ما يسهم بخفض تكاليف الرعاية الصحية.

وأشار الرند إلى أهمية خدمة الطبيب الافتراضي، التي تعتبر أول منصة افتراضية من نوعها للتوعية وتقديم المعلومات والإرشادات الصحية بشكل تفاعلي مع الطبيب حول مختلف الأمراض ومنها «كورونا»، كما أنها منهج لتقييم الحالات الصحية عن بعد، والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والوصول إلى أوسع شريحة من الجنسيات، من خلال تقييم الحالة الصحية عن بعد دون الحاجة لمراجعة المرافق الصحية، ما يساعد في خفض نسبة تدفق حالات مرضى الإنفلونزا العادية والبرد غير الطارئة، والاستجابة السريعة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وبدورها قالت الدكتورة هيفاء فارس رئيسة قسم البرامج الصحية في إدارة الرعاية الصحية الأولية: «إن الهدف من منصة الطبيب الافتراضي هو الوصول إلى شرائح المجتمع، وتقريب المسافات وتجاوز التحديات، لنكون على مقربة من احتياجاتهم وتقديم التوعية الصحية والرعاية الطبية، من خلال جميع الوسائل والتقنيات الذكية، موضحة أن الخدمة تتيح تقييم حالة المتصل الصحية، وذلك من خلال توجيه عدد من الاستفسارات والأسئلة حول التاريخ المرضي والأعراض المرضية لتقديم إرشادات صحية أو توجيه المتصل إلى أحد المراكز الصحية».

وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية خدمة الطبيب الافتراضي أقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة لعرض الخدمة في مركز مول دبي تستمر من 16 إلى 23 أغسطس الجاري، لتقديم الاستشارة الصحية عن بعد، من خلال الاتصال المرئي مع طبيب، حيث تتضمن المنصة شاشات تفاعلية عدة تحوي تصنيفات مبوبة عن فئات الأمراض، وبعد اختيار الفئة يمكن إجراء اتصال مرئي مباشر مع أحد الأطباء الأخصائيين عن بعد، وطرح الأسئلة للحصول على الاستشارة الطبية عن بعد بطريقة سهلة.

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