تنفيذ أعمال تجميل دوارين في منطقة مجمع الوزارات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمال إعادة تأهيل وتجميل دوارين في منطقة مجمع الوزارات، حيث يقع الدوار الأول مقابل بنك أبوظبي الأول، والثاني خلف مطار البطين، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام وإضفاء لمسة جمالية تساهم في تعزيز الشكل الجمالي للمنطقة وفي رضا وسعادة أفراد المجتمع مرتادي هذه المنطقة الحيوية.

وتضمنت أعمال تجميل الدوار المقابل لبنك أبوظبي الأول إعادة تصميم عناصر التجميل الطبيعي والصلب من مغطيات التربة وشجيرات مزهرة والحصى التجميلي وإزالة الصباريات طبقاً للتصميم، وكذلك إزالة الفواصل البلاستيكية وتركيب حواف وفواصل أسمنتية بدلاً منها تتماشى مع معايير الاستدامة.

كما تضمنت أعمال الدوار الواقع خلف مطار البطين إزالة مغطيات التربة القديمة وزراعة الدوار بمغطيات تربة جديدة وإضافة أحواض زهور موسمية، وكذلك إزالة الحصى التجميلي القديم وتركيب حصى جديد، بالإضافة إلى تركيب حواف وفواصل أسمنتية وتركيب شبكة ري حديثة وإضافة الرمل الأحمر إلى مناطق متفرقة في الدوار.

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