13.2 % نسبة نمو أسعار المنتجين الزراعيين في أبوظبي خلال مايو

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت أسعار المنتجين الزراعيين نمواً بنسبة 13.2 % خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة أمس عن مركز الإحصاء - أبوظبي، التي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي للقطاع من 72.5% إلى 82.1 % خلال فترة المقارنة.

أما في حالة مقارنة أسعار المنتجين الزراعيين خلال شهر مايو من العام 2020 مع شهر أبريل من العام ذاته فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 19.8 % صاعداً من 58.5 % إلى 82.1 % خلال فترتي المقارنة.

ويتضح من خلال محتويات أرقام مركز الإحصاء أن المجموعات الزراعية التي أسهمت في رفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين كانت في غالبيتها من المنتجات التي يوجد عليها طلب كبير من قبل المستهلكين.

يشار إلى أن حساب الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر مايو من عام 2020 يتم بالاعتماد على اعتبار عام 2018 هي سنة الأساس وذلك بالإضافة إلى حساب نسب مساهمة المجموعات الزراعية في التغير الكلي في الرقم القياسي لأسعار المنتجين خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته.

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