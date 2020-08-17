محمد بن راشد يطلع على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز البنية التحتية الذكية والجاهزية الحكومية.

وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "اطلعت اليوم على خطة عمل وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، 4.3% مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجنا المحلي في 2019، ولدينا اليوم وزير الدولة مهمته مضاعفة هذا الرقم وتعزيز بنيتنا التحتية الذكية وجاهزيتنا الحكومية أيضاً لاستمرار الأعمال تحت كل الظروف".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز