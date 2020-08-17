رأس الخيمة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الأحد الموافق 23 اغسطس الحالي للدوائر والهيئات في رأس الخيمة مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية والتي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.

ورفع الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية سائلاً الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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