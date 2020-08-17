كهرباء ومياه دبي تختبر استخدامات الهيكل الروبوتي

المصدر: وام

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي اختبار استخدامات الهيكل الروبوتي القابل للارتداء الذي تنتجه شركة سوت إكس الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتطوير روبوتات الهياكل الخارجية للاستخدامات الصحية والمهنية.

وتعتزم الهيئة اعتماد الهياكل الروبوتيّة ليستعين بها الموظفون الذين يؤدون المهام اليدوية بما في ذلك أعمال التصنيع والبناء والتركيب وتوصيل الأسلاك والتحميل والتفريغ إضافة إلى ورش السيارات وغير ذلك من استخدامات بهدف حماية الموظفين وزيادة الإنتاجية إضافة إلى ضمان الدقة في إنجاز المهام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لصحة وسلامة موظفي حكومة دبي وأفراد المجتمع بشكل عام وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نضع صحة وسلامة الموظفين على رأس قائمة أولوياتنا ونوفر لهم بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى المعايير وبالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية".

وأضاف أن مبادرة الهيئة تأتي لاختبار استخدامات الهيكل الروبوتيّ القابل للارتداء في إطار استراتيجية الهيئة للاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يدعم مبادرة "دبي X10" التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وأشار الطاير إلى أن استخدام هذه التقنية في العمل الميداني يدعم رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة واستراتيجيتها لتوظيف أحدث التقنيات الذكية وابتكار حلول نوعية تعزز من سعادة الموظفين وتجعل العمل الميداني أكثر سلاسة وكفاءة وأعلى إنتاجية.

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