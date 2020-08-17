وزارة الصحة تعزز خدمات التطبيب عن بعد من خلال منصة الطبيب الافتراضي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعزز وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خدمات التطبيب عن بعد والمراقبة الصحية، من خلال منصة الطبيب الافتراضي لتوفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، عن طريق توفير الرعاية المتخصصة والاستشارات الطبية للمرضى عن بعد في أي وقت، ويعمل الطاقم الطبي للمنصة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، لتحسين وتسهيل سبل التواصل مع أفراد المجتمع، للتوعية بسلوك أفضل الممارسات الوقائية المتبعة عالمياً لمنع العدوى.

وتم إطلاق منصة الطبيب الافتراضي ضمن خدمات التطبيب عن بعد مع بداية جائحة كوفيد-19 في الدولة، وتضم طاقم طبي على درجة عالية من التدريب والتأهيل للتواصل التفاعلي مع أفراد المجتمع حول الاستفسارات المتعلقة بكوفيد-19.

كما يتميز الطاقم بتعدد اللغات وأهمها العربية والإنجليزية والصينية والألمانية والفرنسية والإندونيسية والروسية بالإضافة إلى اللغات الهندية المختلفة، ويشارك في تقديم خدمة التطبيب عن بعد من خلال المنصة الافتراضية أطباء دراسات عليا مواطنين مقيمين في كندا وتركيا ونيوزيلاند، حيث تلقى فريق الطبيب الافتراضي ما يزيد على 97 ألف مكالمة حول كوفيد-19 على مستوى الدولة.

استشارات افتراضية

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على مواكبة التوجهات العامة لحكومة الإمارات بالارتقاء بجودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19، من خلال تقديم استشارات افتراضية ذكية على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بعد وتقديم الخدمات الصحية الوقائية، مما يسهم بخفض تكاليف الرعاية الصحية.

تطوير الخدمة

وأشار الرند إلى أهمية خدمة الطبيب الافتراضي التي تعتبر أول منصة افتراضية من نوعها للتوعية وتقديم المعلومات والإرشادات الصحية بشكل تفاعلي مع الطبيب حول مختلف الأمراض ومنها "كورونا"، كما أنها منهج لتقييم الحالات الصحية عن بعد والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والوصول إلى أوسع شريحة من الجنسيات، من خلال تقييم الحالة الصحية عن بعد دون الحاجة لمراجعة المرافق الصحية ما يساعد على خفض نسبة تدفق حالات مرضى الانفلونزا العادية والبرد غير الطارئة والاستجابة السريعة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير الخدمة بحيث تغطي الاستشارات الطبية المتكاملة من تقييم الحالة واستشارة الطبيب وتقديم خدمات الأدوية والتحاليل المخبرية، كما ستقوم الخدمة بتقديم الاستشارات الطبية لمصابي الأمراض المزمنة ومتابعة حالاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المركز الصحي.

منصة توعوية

وقالت الدكتورة هيفاء فارس، رئيس قسم البرامج الصحية في إدارة الرعاية الصحية الأولية، إن الهدف من منصة الطبيب الافتراضي هو الوصول إلى شرائح المجتمع وتقريب المسافات وتجاوز التحديات لنكون على مقربة من احتياجاتهم وتقديم التوعية الصحية والرعاية الطبية من خلال جميع الوسائل والتقنيات الذكية، موضحة أن الخدمة تتيح تقييم حالة المتصل الصحية، من خلال توجيه عدد من الاستفسارات والأسئلة حول التاريخ المرضي والأعراض المرضية لتقديم ارشادات صحية أو توجيه المتصل إلى أحد المراكز الصحية.

وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية خدمة الطبيب الافتراضي أقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة لعرض الخدمة في مركز مول دبي تستمر من 16 إلى 23 اغسطس الجاري، لتقديم الاستشارة الصحية عن بعد من خلال الاتصال المرئي مع طبيب، حيث تتضمن المنصة عدة شاشات تفاعلية تحوي تصنيفات مبوبة عن فئات الأمراض، وبعد اختيار الفئة يمكن إجراء اتصال مرئي مباشر مع أحد الأطباء الاخصائيين عن بعد وطرح الأسئلة للحصول على الاستشارة الطبية عن بعد بطريقة سهلة. في إطار توظيف الحلول الذكية في الخدمات الصحية وتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

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