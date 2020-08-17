«طرق دبي» تنال شهادة النضج المؤسسي في الابتكار

المصدر: دبي ــ البيان

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً نوعياً كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأول مؤسسة نقل على مستوى العالم بحصولها على «شهادة النضج المؤسسي» في الابتكار من المستوى الرابع والمسماة «الريادة الرئيسة في الابتكار»، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار ومقره مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

وحصلت الهيئة على هذه الشهادة المرموقة نتيجة الخطوات الكبيرة، التي قطعتها نحو النضج في منظومة الابتكار وذلك في إطار عملها كهيئة حكومية في مجال النقل الجماعي والخدمات ذات الصلة. وعبر ناصر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره واعتزازه بهذه الشهادة، التي تؤكد التزام الهيئة تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات» من خلال تحقيق الريادة في الابتكار، كما أن الإنجاز يترجم جهود الهيئة في وضع برامج ابتكارية تتعلق بإيجاد حلول إبداعية لتطوير خدماتها، وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار.

وقال بو شهاب: إن هذا الإنجاز يعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار، ويضعها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم، كما يعزز دورها بوصفها أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يؤكد التزام الهيئة رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً تحرص بشكل دائم على تحقيق الاستدامة في مجال الابتكار ومبتكرة بحيث باتت مثالاً يحتذى على مستوى العالم في التميز في جميع عملياتها وخدماتها، التي تقدمها لمتعامليها وموظفيها على حد سواء. ومن جهته، هنَّأ الدكتور هيتندرا بيتال، المدير التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار، هيئة الطرق والمواصلات لحصولها على هذه الشهادة.

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