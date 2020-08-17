«كهرباء دبي» تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مركز البحوث والتطوير التابع لها، بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد و«التصنيع بالإضافة»، وتعد الهيئة أول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية باستخدام الخيوط والأسلاك، والتي تتميز بدقتها العالية ودورها في تقليل الوقت والتكلفة، وتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار في الهيئة. وتعتمد الهيئة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول الابتكارية لبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار لقطاعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها. ويدعم مركز البحوث والتطوير ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من خلال خصائص الطباعة ثلاثية الأبعاد المتطورة التغيرات المتسارعة التي تشهدها النماذج وتقديم الحلول الفنية والتدريب ومشاركة المعارف وإجراء الاختبارات الميكانيكية والتحليل الاقتصادي التكنولوجي، والبحوث والتطوير في مجال «التصنيع بالإضافة».

تخصص

ويضم المركز مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي الخاص بالروبوتات والطائرات بدون طيار، الذي يعد أول مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تتم طباعته بالكامل في موقع المشروع، وأول مختبر في العالم يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية. ويتخصص المختبر في الأعمال الروبوتية، حيث يتم داخله تصميم وبناء الطائرات بدون طيار والعربات ذاتية التشغيل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تم اختيار برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهيئة ضمن مشروعات مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل. وكذلك يسهم البرنامج في تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» الهادفة لتسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة الدولة ودبي، كونها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030. وينسجم اعتمادنا على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأعلى المعايير العالمية مع مساعينا المتواصلة للارتقاء بمستويات الكفاءة في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، وتطوير خدمات ومشاريع مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة الهيئة ضمن أفضل مزودي الخدمات على مستوى العالم، وتحقيق ريادة دبي العالمية».

مرافق

وأضاف: «نعمل على ابتكار وتطوير مرافق جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد في مختلف قطاعات الهيئة وإعداد بروتوكول إجراءات الجودة. ويدعم مركز البحوث والتطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج معدات تتمتع بقدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة العالية وعوامل المناخ القاسية».

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