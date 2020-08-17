«بيت الخير»: دولتنا رائدة في العطاء

المصدر: دبي- البيان

أكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، ريادة دولة الإمارات وشعبها في العطاء الإنساني، وقال: «يأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة «كورونا»، وما رافق تفشي هذا الوباء المستجد في دول العالم من تداعيات خطيرة، وكعادة دولتنا السباقة في الخير والعطاء، كانت الإمارات في مقدمة الدول بالتصدي لفيروس «كورونا» في الداخل والخارج، لتثبت للعالم من جديد قدرتها على التعامل مع المستجدات، وحرصها على سلامة الأفراد، دون النظر إلى جنس، أو لون، أو دين أو جنسية، متمسكة بالنهج، الذي رسمه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار عليه أصحاب السمو حكام الإمارات، لينسجوا بقيمهم النبيلة، وخصال شعب الإمارات السخي، أعظم لوحة للعطاء الإنساني النبيل، لإغاثة كل محتاج، ونجدة كل ملهوف».

وأضاف: «وفي هذه المناسبة نجدد في «بيت الخير» العهد لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد استعداد الجمعية بمقدراتها وكوادرها لخدمة الجهود الحكومية دائماً، لتحقيق التكافل الإنساني.

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