8.2 ملايين درهم أنفقها «بيت الخير» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت شمسة حضوب، مدير فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة، عن تقديم نحو 8.2 ملايين درهم مساعدات في مختلف برامجها منذ يناير وحتى منتصف أغسطس 2020، استفاد منها 2547 أسرة وحالة. وأشارت لـ«البيان» إلى أن فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة قدّم نحو 4.73 ملايين درهم كمساعدات طارئة، استفادت منها 2090 أسرة وحالة، لمعالجة الأزمات التي تعاني منها، ومساعدتها على تجاوز محنتها، كما أنفقت الجمعية 2.92 مليون درهم، كمساعدات نقدية شهرية لدعم 408 أسر، بالإضافة إلى الدعم العيني والغذائي الذي تم تقديمه لصالح 3 أسر بقيمة 28 ألف درهم، وكذلك دعم الفرع 46 من أسر الأيتام شهرياً بقيمة 564 ألف درهم.

وأكدت حضوب، أن فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة، تمكن من استكمال نشاطه خلال الفترة المنصرمة، حيث نجح الفرع في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية بنجاح، رغم العقبات التي واجهتنا في بداية أزمة كورونا، والتي تجاوزناها، وقد بذلنا جهداً مضاعفاً خلال هذا العام للوصول للأكثر حاجة.

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