«تنمية المجتمع» تعزز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات

المصدر: دبي- البيان

وقّعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم واتفاقية، لتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية ببيانات وإجراءات تخصُّ الضمان الاجتماعي، بما يضمن تبسيط وتسريع خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها برؤية استباقية، وذلك في إطار سعيها لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.

وتتصل مذكرة التفاهم الأولى بموضوع الربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي وقّعها الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع.

أما اتفاقية الربط الإلكتروني الثانية، فقد وقّعتها موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وأحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال الشيخ فاهم القاسمي: «تجسد مذكرة التفاهم غايات وأهداف عملية التحول الرقمي».

وقالت موزة السويدي إن الاتفاقية حلقة مهمة في سلسلة الربط الإلكتروني.

بدوره ذكر لوتاه: «تسخر الهيئة ما لديها من إمكانات لتقديم الخدمات والاستشارات في مجال تقنيات تبادل البيانات».

وأوضح جلفار أن مبادرة قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي تعد خطوة مهمة في مجال تعزيز تكامل الخدمات.

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