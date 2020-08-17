خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون ترامب في وفاة شقيقه

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه روبرت ترامب. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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