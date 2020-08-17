المتحدث الرسمي لـ«الوطنية لإدارة الأزمات»: الانتصار على «كوفيد» مسؤولية الجميع

المصدر: أبوظبي - وام

شدد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية الالتزام المجتمعي بالمحافظة على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها دولة الإمارات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأكد أن تقصير أمد المواجهة مع الفيروس والوصول إلى «صفر إصابات» يتوقف بالدرجة الأولى على تحلي أفراد المجتمع كافة بأعلى قدر من المسؤولية والالتزام بالتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المعنية.

وقال: إن أي تراخٍ أو إهمال في الالتزام بالشروط والتدابير الوقائية قد يؤدي إلى فقد كل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والعودة إلى نقطة الصفر، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق حملة «نلتزم لننتصر» التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث في الإمارات، والتي جددت من خلالها دعوة المجتمع للالتزام بالإجراءات الوقائية وتحمل المسؤولية الذاتية في مواجهة فيروس كورونا والحد من تداعياته.

وأضاف أن عودة مظاهر الحياة الطبيعية لا يجب أن تكون دافعاً أو سبباً للتقصير في اتخاذ تدابير وسبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا، لا سيما على المستوى الفردي، فهذه العودة لا تعني أننا بتنا بمأمن من الإصابة بالفيروس، حيث تشير تجارب بعض الدول الأخرى إلى أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، حتى وإن كان بنسبة صغيرة، يؤدي إلى عواقب كبيرة.

وتركز حملة «نلتزم لننتصر» على رفع نسبة الوعي بأهمية التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية من فيروس «كوفيد 19»، والتأكيد على تحمل المسؤولية الفردية في هذا المجال خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وتؤكد الحملة أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية، والتي تعد أولى خطوات التعافي المبكر وانحسار عدد الإصابات، فيما يؤدي الاستهتار إلى مزيد من الانتشار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز